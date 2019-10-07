潮州「阿母古早味」賣著不一樣的四神湯，他家的四神湯沒有豬腸而是排骨。（謝佳潾攝）

講到四神湯，一般的印象就是中藥煮豬腸，但位在潮州鎮光春圓環旁的「阿母古早味」碗粿、肉粽專賣店，卻賣著不一樣的四神湯，他家的四神湯沒有豬腸而是排骨，這是老闆李文興為延續媽媽的好味道、但又想走出自己的路，而研發出來的獨特湯品。

李文興從事餐飲業20年，期間曾在媽媽開的碗粿、肉粽店幫忙，直到近年萌生了創業念頭，2年前終於準備就緒，不僅實現願望開了自己的店，還研發出與別人不一樣的料理。李文興說，碗粿與肉粽是傳承媽媽的好手藝，但也要做出「別人沒有的東西」。

他說，潮州的四神湯都是豬腸，就這一點，就想做點不一樣的，因此先後試過月亮骨（俗稱「脆骨」）與排骨，後來發現排骨經過中藥燉後，味道整個出來了，特別的清香，且用燉的四神湯湯色較用煮的看起來清爽，不會濁濁的，賣相特別好。

他坦言，起初決定要「標新立異」時，會擔心市場不接受，但在推出後完全安心了，不僅吸引嘗鮮客，就連外國遊客也聞香找上門，可能是因外國人不太吃豬隻內臟，所以四神排骨湯特別合他們胃口，此外，回流客也不少，想來排骨四神香還蠻吸引人的。

店名：阿母古早味碗粿／肉粽

地址：屏東縣潮州鎮光春路4號

電話：08-7888002

營業時間：上午11點30分至中午2點／下午5點至晚上8點，月休4天（不固定）

售價：四神排骨湯 1碗35元

(中時 )