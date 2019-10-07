新北市板橋警分局沙崙派出所與堂春里長劉世標獲知新北市板橋區金門街上有位從事工廠作業員工作，因肝臟病發，需作移植手術，無法工作，尚有2位就學小孩，目前家中急需幫助。

警方於是引介新北市溪崑福德功德會理事長也是溪北里里長黃炳南於今（7日）重陽節上午11時許，帶同會中委員及協同當地派出所副所長戴明剛，將急難救助金1萬元，贈予該邱姓民眾，希能安心養病，恢復健康後再出發，場面溫馨感人。

理事長黃炳南表示，因健康突發生問題，造成許多家庭經濟因而陷入困境，急需社會各界伸出援手協助，為協助急需救助的市民，新北市溪崑福德功德會提供急難救助金申請，幫助急需協助的市民度過難關，除善盡一份社會企業心力，更期待受過愛心幫助的民眾，可把這份「愛」持續傳遞下去。

警方指出，感謝新北市溪崑福德功德會對社區里民的關懷總是不遺餘力，此次再度餽贈1萬元急難救助金幫助弱勢民眾，可讓接受幫助的里民有機會翻轉人生，未來希望能有更多的善心企業投身公益，讓更多的弱勢族群獲得幫助。

(中時 )