東大門夜市原住民一條街主委吳國民表示，未來將要求攤家縮短定期清洗煙管的時間，確保不會再因類似原因失火。（王昱凱攝）

花蓮東大門夜市6號晚間第三度傳出排油煙管燃燒火警，引起民眾消防安全疑慮。夜市原住民一條街主委吳國民表示，未來管委會定期要求攤家清洗管線。縣政府觀光處長唐玉書則說，將強制攤家保火險，針對違規攤販不排除替換，確保夜市競爭利，帶給消費者最佳體驗。

東大門夜市原住民一條街上，燒烤、熱炒、油炸攤販林立，排油煙需求極高，但近年在該區域發生三起因油垢堆積導致排煙管起火悶燒事件，不免令大眾產生安全疑慮。

消防局長林文瑞說，東大門夜市屬開放性場域，規範使用明火攤家配置滅火器，並宣導加裝火災預警器，且每隔十多個攤位便會設立斷點間隔，並無違反消防規範。衛生局副座鍾美珠則說，局內定期都會抽查攤家，且排油煙管是重要衛生指標，發現油垢堆積會立即要求改善。

吳國民表示，管委會定期要求攤家清洗排油煙管，有鑒於各家排煙需求不一，未來會縮短清洗間隔，確保需求較大攤販不會因類似原因再度失火，並於明火使用攤位，設立防火隔離建材，提高防災門檻，降低災害損失。

「夜市是一池活水」，唐玉書提到，年底前將與攤家簽訂新契約，強制規定投保火險，並對違規攤家祭出汰換的處罰性行動，保持流動性、提升競爭力。燒毀攤家也將在3日內復原，於雙十連假提供遊客最優質的夜市體驗。

(中時 )