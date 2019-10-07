竹田樂智園區7日由屏縣長潘孟安（前排中）揭幕啟用，而他為展現「找到屏安」有多好玩，特地穿戴「彭祖裝」，除手腳綁上鉛塊，還戴上老花眼鏡，親自體驗「老」的感覺，同時也與長輩、社區民眾一起運動玩遊戲。（謝佳潾攝）

竹田樂智園區7日由屏縣長潘孟安（左）揭幕啟用，而他為展現「找到屏安」有多好玩，特地穿戴「彭祖裝」，除手腳綁上鉛塊，還戴上老花眼鏡，親自體驗「老」的感覺，同時也與長輩、社區民眾一起運動玩遊戲。（謝佳潾攝）

台灣設計展好評不斷，屏縣府緊接推出「找到屏安」實境解謎遊戲，而展區就在7日開幕、號稱全台首座的竹田樂智園區，將讓遊客化身一日長者，親臨現場模擬長者視力、聽覺等退化情形，透過遊戲在爺奶視角中了解專屬長者生活的設計智慧。

竹田樂智園區是由屏縣長潘孟安揭幕啟用，而他為展現「找到屏安」有多好玩，特地穿戴「彭祖裝」，除手腳綁上鉛塊，還戴上老花眼鏡，親自體驗「老」的感覺，同時也與長輩、社區民眾一起運動玩遊戲，而會後他不諱言地喊累，直說：「老了手腳不靈活，照顧時真的要多點貼心。」

潘孟安說，長輩在樂智園區不是只在室內活動，透過微定位技術與WiFi技術應用，配戴「屏安福D＋卡」也可走出戶外，且不僅能與鄰近的竹田國中師生互動，也可以到客家文物館看看懷舊文物、回想當年增強記憶力，或到社區逛逛，和鄉親聊聊天。

「生活處處是設計！」他強調，生活可以設計，長照也是可以設計的，在高齡化的浪潮下，如何設計出讓長輩感受到更有人情味的照顧，就是高端的設計，因此盼能藉台灣設計展，讓大家看見有別以往的設計觀念與巧思。

屏縣府指出，竹田樂智園區以老人文康中心為主要據點，結合周邊六堆忠義祠、客家文物館、竹田國中為範圍，而園區一樓為失智症日照中心，二樓則規畫成體健教室、廚藝教室、多功能活動空間，成為社區長輩一起「來坐寮」的活動空間。

(中時 )