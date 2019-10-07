墾丁貓鼻頭2潛水客2日失蹤後至今未尋獲，雙方家屬擔心不已，在一籌莫展之際，7日公布黃、邱2人潛水前的最後身影並祭出懸賞令，指稱只要尋獲其中1人，就給出50萬酬謝金，藉此請求岸邊釣客或漁船能協助幫忙尋找海上迷途的家人。

據了解，失蹤至今未尋獲的2潛水客分別是64黃姓男子與28歲陸籍邱姓男子，後者是在父親的陪同下來台潛水，不料竟發生意外，而目前雖已超過黃金救援時間72小時，但雙方家屬仍不放棄希望，甚至祭出重金懸賞就盼能找回家人。

「只希望趕快把爸爸找回來！」黃姓潛客的女兒指出，連日來很感謝海巡與民間救難隊的協助，但希望大家不要放棄搜救，她與邱姓潛客的家人也一直在岸邊尋找，現在真的拜託大家繼續幫忙，也拜託附近的漁船能協尋，任何蛛絲馬跡都不要放過，只要找到人，他們願意提供謝金。

而在悲傷之際，她怒控潛水業者麻木不仁，竟在事後繼續營業，好像一切都與他們沒關係一樣。她無奈地說：「他們的態度讓我們不知道怎麼說才好？」對此，已被救起的黃姓教練指稱，他願意負起全責也願意配合調查，但公司還有其他員工，他們需要生活。

據悉，空勤隊於7日中午1點40分許從台東起飛，擴大搜尋佳樂水海域，2小時後返回台東，依然無發現目標，將於8日停止空中搜索。

(中時 )