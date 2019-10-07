香港「禁蒙面法」於5日正式生效，其影響開始擴及多個生活層面。香港信報報導，香港海洋公園已在園內張貼告示指出，因應「禁止蒙面規例」生效，倘若顧客離開公園前有需要卸妝，可以到園內店舖免費索取卸妝濕紙巾。

海洋公園進一步解釋，之所以提供卸妝用品，主要是園區內目前有提供面部彩繪服務，為免顧客離開樂園時感到憂慮，因此作出相關安排。

(工商 )