因應禁蒙面法 香港海洋公園免費供應卸妝紙巾 19:302019/10/07 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港「禁蒙面法」於5日正式生效，其影響開始擴及多個生活層面。香港信報報導，香港海洋公園已在園內張貼告示指出，因應「禁止蒙面規例」生效，倘若顧客離開公園前有需要卸妝，可以到園內店舖免費索取卸妝濕紙巾。 海洋公園進一步解釋，之所以提供卸妝用品，主要是園區內目前有提供面部彩繪服務，為免顧客離開樂園時感到憂慮，因此作出相關安排。 (工商 ) #香港 #卸妝 #彩繪 #禁蒙面法 #海洋公園 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓競辦：港禁蒙面法並非治本之策 18:182019/10/04 政治 《禁蒙面法》生效 港教育局禁學生校內外戴口罩 19:062019/10/04 兩岸 港股嚇挫…地產、零售最慘 香港禁蒙面法今起實施 04:092019/10/05 財經要聞 香港禁蒙面法 美眾院議長：加深言論自由疑慮 08:482019/10/05 國際 抗議無效！港民申請禁蒙面法緩實施 遭駁回了 09:182019/10/05 國際 港禁蒙面法上路 柯：政府不要把眼睛矇住 10:332019/10/05 政治 禁蒙面法上路 香港多家零售商家5日閉店休息 12:502019/10/05 財經 陸政法委：「禁蒙面法」只是止暴制亂 恢復秩序其中一步 13:572019/10/05 兩岸 無視《禁蒙面法》 銅鑼灣逾500人戴口罩聚集 15:202019/10/05 兩岸 陸官媒列10理由挺禁蒙面 04:092019/10/06 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 火箭隊涉港發言引爆怒火 陸贊助解約潮有如雪崩 - 話題 因應禁蒙面法 香港海洋公園免費供應卸妝紙巾 - 兩岸 - 工商 經濟增長反指標？陸泡麵銷售回升引爆爭論 - 兩岸 地鐵連2日近全癱 港經濟成大輸家 - 兩岸要聞 - 中國時報 不排除任何止亂方法！港官員：考慮未來「禁網」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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