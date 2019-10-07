行政院長蘇貞昌今日視察南方澳斷橋意外現場，對於國賠問題，蘇貞昌強調，會以「最優、最寬、最快速」的方式，已經跟漁民、船東、漁會都有協議，很感謝漁會理事長、總幹事跟船東，大家都有體諒，這件事情因為有他們幫忙，才能圓滿解決。

蘇貞昌表示，這次希望不但不會因此彼此有糾紛，還進一步因此互相幫忙，才能讓漁港、橋梁、工程都因此更精進、會更好，希望達到這樣的效果，就是台灣話說的「打斷手骨顛倒勇」。發生了這個事情不幸，但最短時間讓它恢復，並且因此我們要更強壯。

在盤點全國橋樑問題上，蘇貞昌表示，全國橋梁有危急的一共123座，交通部已經整個盤點出來，蘇貞昌特別要求交通部，在危急名單上的橋梁，地方因為財務困難，沒有辦法進行維修、修繕，由中央來幫忙，全力來支持地方，就各該危險橋梁不但希望能夠立刻進行維修改善，甚至對於特殊結構的橋梁也要進行盤點，從最嚴謹的角度，如有需要進一步維修改善，也都中央來補助地方辦理。

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