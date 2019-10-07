電影《江湖無難事》演員龍劭華成為新科金鐘視帝，在新片飾演年輕愛人的姚以緹昨特地獻上祝福：「龍哥是演員的好榜樣也是很照顧大家的前輩，能一起合作江湖很榮幸，希望自己能像他一樣能長遠的走在表演路上大放異彩。」她更搞笑以「龍哥曾經的女人」自居：「覺得與有榮焉，沾點光，希望在得獎路上也可以夫唱婦隨。」

目前全台已有近2000位學生看過電影，放映時歡笑聲不斷，映後的問答時間也非常踴躍，特別是影劇相關科系學生，更能感受到拍片的辛苦。不過導演高炳權說，雖然拍攝過程辛苦，但是下戲時總是充滿笑聲，尤其是邱澤放得很開，彷彿是這部電影激發了他的喜劇魂。

此外，學生們對於姚以緹出色的演技甚為讚賞，被她的變性人表演逗得哈哈大笑，認為她會入圍本屆金馬獎最佳女配角是實至名歸。該片將於8日晚間6點在西門紅樓廣場舉辦台北首映會，配合片中主角勇闖影壇的精神，片商搞笑舉辦「坎坷影展」頒獎典禮，歡迎民眾一起參與。電影9日上映。

(中時 )