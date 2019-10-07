林宥嘉5、6日在高雄巨蛋舉辦「idol」世界巡迴演唱會，順利落幕，他的新歌〈少女〉一推出受到許多好評，老婆丁文琪（Kiki）也在現場聽他首唱〈少女〉，但他表示很遺憾，Kiki沒有針對唱這首歌有任何反饋，「但她很支持我，她知道我很累，她也覺得表現得很棒，夫妻同心。」

他現在家庭、事業兩得意，談到如何兼顧家人、創作，他表示自己創作時是很拼命，「做音樂不是開玩笑，很有可能有天會因為太拼了，提早死掉」，Kiki因此時常會叮嚀他：「再這樣弄下去，音樂被留下來了，但是如果你失去跟家人的時光或是健康，你有天會非常後悔。」他也體認到現在有家庭、小孩，會更注意身體狀況。

他分享自己的歌曲皆是從地獄般的痛苦而誕生，包括像〈少女〉的製作過程並不是像外界想像的甜美，賣關子：「之後有機會向粉絲分享。」他憶起先前在澳洲開唱，在當地的12天，只和音樂團隊在飯店工作，沒有任何觀光，「一睡醒開始工作，餓就吃東西，累了就去散步再回來，還有人因為壓力大跑出去吐。」

他正忙籌備第6張專輯，透露從上張專輯以來有很大的夢魘、壓力，但不想談原因，他用2年時間克服心魔，在半年多前覺得已準備好，預告新專輯會超過所有聽眾認為會有的模樣，「絕對是會自信到，覺得太了不起的程度才會問世。」

此外，他婚後在開唱時，常自誇很帥，他表示是因沒自信，走在路上不會打扮，也不會被認出來，老婆也認為他在外面都裝帥，他笑稱私下很醜，「當兵時，和同梯去拿便當，聽到旁邊的人說你知道嗎？林宥嘉跟我們一起當兵欸，聽說他額頭很高」，他當下馬上走掉，自虧：「我不想讓他看到，我額頭真的很高。」

(中時 )