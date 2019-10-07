國民黨副主席曾永權今天下午到台東主持總統與立委競選幹部工作會議時證實，黨主席吳敦義及總統候選人韓國瑜，預定雙十節國慶假期結束之後，就會合體啟動百日競選計畫，向全國各縣市推進，並提出蔡政府10大倒行逆施事證，讓全國人民公評。

曾永權表示，這次代表黨主席吳敦義到台東主持輔選幹部會議，就是要把黨務輔選系統與地方的組織系統及運作多時的韓辦加以整合，讓整個競選總部更為紮實，以提升戰力。

他說，22縣市已布局完成，要進入橫向聯繫，吳主席已在7日上午召集全國各縣市黨部主委到台北中央黨部舉行縣市黨部主委輔選會報，吳主席聽過台東主委吳秀華簡報後，對台東選情很有信心。

曾永權也透露，韓國瑜和吳敦義在國慶日假期後將按照既定步奏，合體到各縣市推進百日競選計畫，對執政三年來的民進黨政府也會推出10大倒行逆施事證，讓全國人民做公平的批判，希望下架民進黨政府，還給國家繁榮富強。

對於外界關心前縣長黃健庭的動向，曾永權說，黃是五顆星縣長，是國民黨菁英，希望他留在國民黨和我們一起努力，媒體問，黃有沒有機會列入不分區立委，曾永權則說，現在只談今天的事。

國民黨提名的立委參選人張志明說，他有和黃縣長有通過電話，黃縣長一定是力挺國民黨候選人。

(中時 )