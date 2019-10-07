距離2020總統大選倒數96天，今日又有民調公布顯示，蔡英文支持度41.1％，大幅領先國民黨總統參選人韓國瑜的27.7％，蔡韓差距創下該系列民調新高，達13.4個百分點。對此，頻頻黑韓的民進黨前立委林濁水指出，韓國瑜民調下滑，有兩類人「有知識的人」、「年輕人」是韓國瑜沒辦法爭取的。

該民調指出，20至29歲支持蔡英文的比例上升約14個百分點，相對韓國瑜則走滑；另以教育程度來看，研究所以上學歷支持韓國瑜的比例下降約13個百分點。所以，林濁水譏諷「韓國瑜民調又掉了3.1%，但是注意，研究所以上學歷支持韓國瑜的比例下降13%。沒辦法，有知識的人就是這樣。最近韓努力爭取年輕人支持，但是年輕人支持度仍然掉了4.4%，對不起，年輕人就是這樣。」

不過，面對林濁水對蔡英文民調的樂觀，有網友指出：「人意天意世事難料」、「但是小英好像卡在4成多？如果小英繼續卡在4成多，想到韓粉的投票率，還是感覺有點危險」。

(中時電子報)