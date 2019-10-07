常聽人說「火氣大！嘴破」，其實嘴破就是所謂的「口腔潰瘍」，是一種常見的口腔黏膜病變，雖然不是大病，但是反覆發作，不僅影響日常生活與心情，還會擔憂反覆嘴破是否代表免疫力亮起紅燈？

口腔潰瘍可分2類型:

口腔黏膜是一種上皮組織，如同較薄的皮膚，口腔上皮組織會從下層慢慢往上長出新的組織，而表皮的摩擦，例如進食咀嚼會使上層組織脫落、再生，是新陳代謝的過程；但由於口腔黏膜比較薄、脆弱，因此也會比一般皮膚更容易出現破洞、潰瘍問題。

口腔潰瘍可以分為2種類型，一為表層缺損、破壞太快；二為下層組織新生速度太慢。常見原因可分為：

●單純外傷性破損：如吃東西咬到、牙齒排列不整、假牙有破損、矯正器的刮傷等。

●藥物刺激：有些人吃藥喜歡把藥含在嘴裡，造成化學性刺激形成潰瘍。

●病毒、細菌、黴菌感染：病毒感染如單純疱疹病毒、水痘帶狀疱疹病毒、克沙奇病毒、人類免疫不全病毒等；細菌型感染，包括梅毒、淋病、結核病等；此外，口腔中的黴菌感染也相當常見，其中又以白色念珠球菌最普遍，此種感染多為伺機性，且常在患者免疫力低下時侵入，甚至會演變成全身性的感染。

免疫力失調也是造成嘴破、口腔潰瘍的常見原因，但特別注意的是，免疫力失調不一定都是指免疫力低下，也有可能是免疫力過強、太過旺盛失去控制，造成免疫細胞破壞健康的黏膜組織，形成潰瘍。發育中的青少年與更年期婦女是免疫失調的好發族群。至於免疫力低下造成的潰瘍，常見情形則有像是熬夜、營養吸收不良（可能是腸胃功能不好）、長時間疲勞、疾病等。

免疫失調造成的口腔潰瘍有較高的復發風險，一旦復發就需再用藥物來控制。（圖片來源：pixabay）

大部分的口腔潰瘍都可以在7～10天自行癒合，但由於口腔潰瘍多會伴隨疼痛，因此治療多以止痛處理為主。醫師會開類固醇藥膏讓患者塗抹於潰瘍表面，降低發炎反應，達到緩解、止痛效果；若是因免疫失調造成的潰瘍，則會再搭配口服藥，如類固醇藥物、免疫調節劑等。因免疫失調造成的口腔潰瘍有較高的復發風險，一旦復發就需再用藥物來控制。

很多人嘴破時，會買口內膏、西瓜霜等藥物，台北醫學大學附設醫院口腔顎面外科主治醫師吳家佑表示，此類藥物多含類固醇成分，單純咬傷或碰撞受傷，口內膏確實有效；但若是黴菌感染，反而可能使病況惡化，建議先就醫釐清病因再治療。

嘴破、口腔潰瘍可以反映身體狀況，如果常出現這個問題，可先檢視生活作息，是否因太過疲勞而造成免疫失調。嘴破也可能反映患者有牙齒、腸胃吸收等其他問題，建議不要懼怕就醫，及早找出嘴破根本原因才是治療關鍵。

口腔潰瘍與口腔癌有何差別？

口腔癌前期的兩大症狀的確是嘴破與白斑，故很多口腔潰瘍患者會因此諱疾就醫，深怕被診斷出癌症。（圖片來源：pixabay）

口腔癌前期的兩大症狀的確是嘴破與白斑，故很多口腔潰瘍患者會因此諱疾就醫，深怕被診斷出癌症。事實上，除非患者本身有抽菸、喝酒、吃檳榔等習慣的高風險族群，一般因嘴破而被診斷出口腔癌的機率其實很低，甚至低於萬分之一，毋須太過擔憂，建議儘早就醫、找出根本原因比較重要。

哪些情況需就醫？

正常人嘴破通常只需7～10天便會自行痊癒，若超過2週傷口都未癒合，且時常重複破在同一位置，建議需就醫找出問題所在。

(中時電子報)