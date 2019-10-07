許姓牙醫師不滿林姓女友提分手，凌晨持電擊棒侵入住處要教訓她，電擊、毆打熟睡中的林女，林女驚醒逃離家門向鄰居求救。許醫師否認電擊，但林女的身體及軀幹等傷勢均符合電擊棒所致，一審法官不予採信，依傷害等罪判許徒刑8月，得易科罰金，仍可上訴。

判決書指出，臺中市58歲許姓牙醫與林女交往，因不滿林女在2017年4月初提分手，他在同年4月27日凌晨1時許，攜帶電擊棒開車到林女住處，持鑰匙擅自打開林女住處大門，林女當時在4樓房間睡覺，許不但拿出電擊棒電擊她，還毆打、摑她巴掌。

林女受驚嚇醒來，趁隙逃離，慌忙中還自4樓樓梯滾落3樓，她身體多處撕裂傷、挫傷及擦傷，忍痛跑出家門，向附近住戶求救，到醫院就醫驗傷，許則開車逃逸。

許到案時，坦承侵入林女住宅，徒手毆打及打巴掌，但否認用電擊棒攻擊。法官認為電擊棒並非輕易可得物品，林女在就醫過程，不可能取得電擊棒自傷，且身上的傷勢符合電擊棒所致，不採信許的說詞，依侵入住宅及傷害等罪，判許徒刑8月，得易科罰金。

(中時 )