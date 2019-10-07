同志遊行中的臉部彩繪算不算「蒙面」？在今日市議會的警政衛生部門質詢中意外成為議員隔空駁火主題。林瑞圖認為彩繪臉部也無法辨識身分，類似同志遊行彩繪臉不做法應該禁止；黃郁芬則要求市警局應將申請限制註記中，刪除不可彩繪臉部規定。

林瑞圖表示，他贊同同志遊行的主張，但參與遊行時彩繪臉部行為，也算「蒙面」，警方應該禁絕。

他強調，全世界各國都禁止抗議示威時不能蒙面、彩繪，不管平和還是激烈，都不能有這樣的行為，這也快變成世界各國法律，他也呼籲警方應嚴該格執法。

市議員黃郁芬則認為，市警局在先前接受集會遊行申請時，都明文要求不可蒙面彩繪，如今卻開放可以蒙面，要求市警局長陳嘉昌提出說明。

對於集會遊行時是否能夠彩繪臉部，陳嘉昌表示，警方依法執法，如果若是平和沒有暴力性、沒有明顯違法，就不會執行取締；他也允諾未來民眾社團在申請集遊時，警方將會在10月底同志大遊行回文中，刪除不可彩繪臉部的限制註記。

(中時 )