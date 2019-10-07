監察委員陳慶財、楊美鈴、章仁香7日巡查苗栗縣年度重要施政計畫、財政收支情形、未來施政方向，縣長徐耀昌與各局處首長出席簡報，監委對縣府努力開源節流給予肯定，並關心石虎保育、汙水下水道接管等執行成效。

縣府主計處長吳月萍簡報指出，各局處室開源節流並縮減歲出規模，107年度歲計賸餘11億7456萬餘元，連續第3年收支呈現賸餘，未來將持續檢討各項支出及預算編列和理性，盼能早日改善財政狀況。

陳慶財指出，苗栗在財政基礎不好的情況下，每年產生歲計賸餘，還能兼顧苗栗縣政與建設，實屬不易，並對汙水下水道接管進度感到驚訝，對縣政推動與縣府團隊的努力給予肯定。水利處長楊明鐃則說明，縣內汙水下水道接管率從2015年的8％提升到18％，為中部地區成長最多，預計3年內達20％，並持續提升自來水普及率，每年補助600戶自來水外線接管，3年內將普及率提升至90％，提升縣民生活品質。

徐耀昌表示，未來將秉持初衷，持續開源節流，將歲計賸餘當作前瞻計畫的配合款，活化財政，並要求各局處長以創新、求變、接地氣思維，在專業領域發揮最大效能，讓社會有感。

(中時 )