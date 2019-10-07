NBA休士頓火箭隊俱樂部經理莫雷推文引中國憤怒

美國NBA火箭隊總經理摩瑞支持香港的推文引爆大陸民眾愛國主義怒火，大陸官媒接連痛批，多家陸企火速撤除與火箭隊的合作與轉播，預計效應還將繼續擴大，一度在大陸擁有大量球迷的火箭隊，正快速失去大陸球迷與轉播、贊助合約，速度之快猶如雪崩。

《中央社》報導指出，從2002年大陸籃球明星姚明加入休士頓火箭隊後，「中國情結」讓火箭隊自此開啟大陸市場，受到了大陸廣告商的青睞。姚明加盟火箭隊首先讓燕京啤酒從火箭隊的供應商變成了贊助商，贊助金額達600萬美元。隨後中國大陸運動品牌匹克因也成為火箭隊官方贊助商而名聲大噪，這筆生意涉及金額為2年400萬美元。

火箭隊總經理摩瑞因推特發言惹禍，讓火箭隊失去大量陸企贊助合約與轉播合約。（圖／美聯社）

此外，姚明帶來的大陸球迷也引入了包括方正集團、安踏統一、中石油旗下的昆侖潤滑油、中興手機、水性科天、中普車房網等多家大陸品牌砸下重金贊助火箭隊。

報導說，2011年姚明退役後，為維持火箭隊在大陸市場的熱度火箭隊簽下華裔球星林書豪，希望再度帶動陸企加入火箭隊的贊助行列。今年7月，騰訊體育才與NBA續約，據悉，本次續約金額為5年15億美元，約合人民幣103億元，是上個簽約週期的3倍。大陸龐大的體育市場，已是NBA球隊經營上不可忽視的重要金主。

火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）推特發文支持香港反送中示威，在大陸引起軒然大波。雖然摩瑞緊急刪文並稱無意冒犯任何人，但已止不住大陸民眾的怒火，大陸駐休士頓領事亦提出交涉並要求火箭隊澄清，大陸籃協則發表聲明暫停與火箭隊俱樂部的交流事宜。大陸職籃CBA也宣布取消原定近日在大陸舉行的4場與火箭隊相關的比賽活動。

此外，宣布取消或暫停與火箭隊合作的大陸贊助商還包括浦發銀行信用卡中心、李寧體育用品、長虹美菱電器，媒體則包括騰訊體育、中央廣播電視總台央視體育頻道亦發表聲明即日起暫停涉及該俱樂部的賽事轉播等一切合作交流事宜。

雖然NBA官方微博稍早聲明稱對摩瑞的不當言論極其失望，已向火箭隊提出嚴正交涉要求切實處理，但至目前火箭隊仍未就此事作出正式聲明。不過，火箭隊球星哈登(James Harden)已先行道歉，他說：「我們道歉，我們愛中國(We love China)。」

(中時電子報)