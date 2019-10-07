台水公司因供水設備施工，16日上午9時至下午18時，對苑裡鎮玉田里、上館里、南勢里、山腳里、舊社里、泰田里、社苓里等7個里實施停水。17日上午8時至下午3時，包括苗栗市、後龍鎮及頭屋鄉部分29個村里停水，台水請停水區域內用戶提早儲水備用。

台水公司第三區管理處通霄銅鑼營運所表示，因實施「通銅所持減壓閥等更新工程」汰換上館配水池高度閥，訂於108年10月16日上午9時至下午18時停水9小時。停水範圍包括：苑裡鎮玉田里、上館里、南勢里、山腳里、舊社里、泰田里、社苓里停水，影響用戶數約為2000戶。

另外，台水苗栗營運所因進行「明德淨水場高壓用電設備委外檢測及600公厘電動閥修理工程」，訂於108年10月17日上午8時至108年10月17日下午3時停電停水施工，共計7小時(遇雨順延)。

停水區域：苗栗市（嘉盛、嘉新、福星、福安、文山、文聖、清華、玉清、玉苗、維祥、維新、上苗、北苗、中苗、青苗、綠苗）共16里。後龍鎮（豐富、校椅、新民、復興、東明、埔頂、大庄）共7里。頭屋鄉 (明德村、北坑村、曲洞村、頭屋村、象山村、獅潭村) 共6村。

水壓降低區域範圍：苗栗市(新川、新英、南勢、水源、恭敬、勝利、高苗、新苗、大同、玉華、建功、福麗)共12里，後龍鎮(外埔、大山、海埔、秀水、溪洲、水尾、南龍、中龍、北龍、龍津、龍坑)共11里。

台水公司呼籲，上列影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，並容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全。建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。

(中時 )