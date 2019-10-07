為方便民眾、學生假日考照及洽辦業務需求，苗栗監理站於10月26日上午8時至12時開辦「假日門市」，受理民眾機車考照、駕照異動、新增通訊地址申請及繳納罰鍰等服務。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，假日考照人數較多，為維護考生權益及考照品質，機車考照採事先網路預約報名，不受理現場報名，開放預約名額45名。請先至「監理服務網」或下載監理服務APP預約報名，預約期限至報名考照日前2日24時截止(當日及前1日無法預約) ，如有2次預約未到考者，系統將設定3個月內取消網路預約服務。

另外，機車筆試可於監理服務網點選模擬試題來練習，題庫可至公路總局官網下載；路試部分，如需練習請於平日上班時間並避開路試時間（上午11時至12時、下午16時至17時不開放練習），以兼顧考驗秩序與品質。

苗栗監理站提醒民眾，考照請利用上班時間到公立醫院、衛生所或衛生福利部評鑑合格醫院體檢。考照當天請攜帶國民身分證正本、合格體檢表（機車駕駛執照登記書）、1吋照片3張、報名費新臺幣250元及駕照費新臺幣200元。

苗栗監理站下次假日門市的時間為108年11月23日(星期六)，歡迎鄉親把握機會報名或來電洽詢詳情，聯絡電話037-331806轉501，洽承辦人楊先生。

(中時 )