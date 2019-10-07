人夫馬俊麟與王瞳拍戲假戲真做，新聞鬧得沸沸揚揚，同樣身為人夫演員的宥勝，7日出席衛生紙代言記者會被問此事時一頭霧水，表示自己沒關注這新聞，但太太因為覺得好戲劇化，有跟他描述新聞內容，他聽完當下反應是「哇！這是在演戲還是真的？」

宥勝拍戲暴瘦，出席衛生紙代言記者會。（林淑娟攝）

宥勝最近在拍攝新戲《戒指流浪記》，劇中和林予晞演情侶，被問身為人夫，拍感情戲要如何避嫌讓老婆安心？他說這齣戲不需要擔心，因為他的角色比較酷，「過往拍戲則是不用，因為她當時是我經紀人，都在我旁邊啊！」接著又開玩笑說：「所以自從她成了我太太，我都沒拍戲了！」不過他說太太其實不會介意他拍親密戲，如果真發生外遇劈腿這種事，「她的反應應該會是很瀟灑地說：你要走就走啊！她很吃定我」。

女兒蕾蕾已經讀幼兒園中大班，剛好賈靜雯與修杰楷的女兒咘咘也讀同一家的小班，他之前拍戲再累，即使清晨4點才回家，6點也一定起床送女兒上學，「早上還會碰到靜雯姐送小孩上學」，不過他說和賈靜雯先前不太熟，反而是和修杰楷以前常在工作場合碰到，但兩人卻從來不曾在幼兒園以「爸爸」身份相遇過。

宥勝拍戲暴瘦，今出席衛生紙代言記者會。（林淑娟攝）

宥勝坦言自己有潔癖，除了乾淨潔癖外，還有視覺上的潔癖，看到女兒、兒子丟了一地的玩具會「背脊有點毛」。身為天然原色衛生紙代言人的他笑說，一樣抽很多衛生紙狂擦，白色與天然原色衛生紙，對於他這種有視覺潔癖的人來說，感覺會差很多，「桌上一堆用過的白色衛生紙感覺好像很髒，改用天然原色的後就好像覺得還好」。

他直言一對兒女也和許多小朋友一樣會亂抽衛生紙，尤其弟弟真的是皮到爆，「我欣賞他的皮，但太太會崩潰」，例如之前老婆帶兩個孩子去片場探班，好動的兒子看到主景的鷹架，就開始往上爬，他為保護兒子也在下面跟著爬，結果兒子爬著爬著爬到二樓高，老婆都快緊張死了，他本來覺得自己會保護好兒子，就算摔下來自己也能安全接住，但眼見兒子繼續往上爬，他也只好制止：「夠了夠了！」趕緊抱下來。他笑說兒子真的遺傳了他的愛冒險細胞，他已經開始幻想兒子長大可以做什麼，也許會是「冒險王」第二，「不過我太太快崩潰了」。

(中時 )