DC電影《小丑》以「犯罪王子」之姿君臨全球票房市場，瓦昆菲尼克斯如浴火鳳凰般的洗練演技，讓這個自《黑暗騎士》之後被廣泛認為不可能有人再能超越的漫畫角色獲得全新詮釋。9350萬美元的開片票房成績不僅稱霸全美首周冠軍，也一舉打破全球影史10月開片紀錄。更創下美國影史R級電影票房第4名。

該片在台上映的首周末同樣一票難求，除了台北上映4天票房高達3410萬台幣，全台票房累計已經超過9337萬，更可望在上映第5天的今天達到全台破億的首要目標。全球共計賺進超過1億4050萬美元的票房，讓全球總計累積票房已達2億3400萬美元。

該片在美國以外的市場以南韓為首，開出1630萬美元的票房，英國1480萬美元位居第二，墨西哥1310萬位居第三；在南韓、英國、俄羅斯、義大利、西班牙、波蘭、阿拉伯聯合大公國、日本、印尼、巴西、墨西哥與澳洲等12個國家都打破今年華納兄弟影史最高的開片紀錄。

(中時 )