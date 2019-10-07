每年想吃萬里蟹的民眾，都會利用雙十連假期間，前往龜吼、野柳漁港地區品嚐美味萬里蟹，屆時龜吼、野柳漁港恐被湧入車潮塞爆，停車位幾乎是客滿一位難求。金山分局為有效分散車流，將視龜吼及野柳地區停車狀況，在台二線石角路口及野柳港東路與港西路口，於連假上午10時起實施「車輛總量管約制」。

管制期間除公車及活動接駁車外，其他車輛一律禁止進入，萬里蟹活動期間，於例假日10時至18時，提供免費接駁專車供民眾搭乘，民眾可多利用萬里太平洋翡翠灣免費接駁車停車場、龜吼石角海濱停車場；另台二線及玉田路兩側白線路外地區，可供民眾臨時停車使用，管制期間請遊客避免進入港區尋找車位，警方將強力實施取締違規停車。

金山分局提醒中午用餐時段11時至15時為龜吼漁港車流尖峰時段，16時至19時為民眾返程往國道的尖峰時段，將隨時掌握周邊車流狀況適時加強車潮疏導。

金山分局呼籲，民眾在規劃金山、萬里地區遊玩行程，盡量避開尖峰時段，以減少塞車之苦，壞了遊玩興致。

活動官網：http：／／wanlicrab.tw／index.php

＊接駁車資訊

（一）期程：10月5、6、10、11、12、13、19、20、26、27日共計10天。

（二）時間：每日10時起至18時止，班距約10至15分鐘，交通尖峰時段將受壅塞情形影響而延長。

(三) 接駁車路線：

太平洋翡翠灣→順天宮(龜吼漁港) →龜吼三角公園

→野柳地質公園→野柳活動中心(折返)→野柳85度C

→野柳泊逸渡假酒店→龜吼三角公園→順天宮(龜吼

漁港) →太平洋翡翠灣

(中時 )