龜山區忠義路雜草叢生、草比人高。(蔡依珍攝)

全運會將於10月19日登場，桃園市議員林正峰7日不滿表示，桃園市府上下都在迎接各式大型活動，卻忽略維護市容，鄰近主場館的龜山區忠義路雜草叢生、草比人高，揶揄到底是辦全運會還是草花博覽會？質疑官商勾結，要求政風處1周內查明。

「這不應該發生！」鄭文燦表示，如果有地區養護工程未盡完善，會請工務局與養工處盡速處理。工務局長賴宇亭也指示立即處理，強調包括養工處與區公所都會一併檢討。

林正峰說，桃園市政府今年在新屋區舉辦農業博覽會、八德區舉辦地景藝術節，看到別的地區在舉辦大型活動，對比自己的龜山「心在淌血」，每天看到的都是雜草叢生的道路，而且一年比一年更嚴重。

林正峰當場播放龜山區忠義路「草比人高」的影片，直呼全國運動會10天後即將開幕，忠義路就是往返全運會主場館「桃園巨蛋體育館場」的主要幹道，花了幾千萬元辦理植栽更換，痛斥根本沒政府，反諷：「難道藉著全運會在這路段舉辦『桃園草花博覽會』？」

林正峰質疑負責道路養護的機關驗收放水、官商勾結，要求政風處調查除草驗收是否有瘕疵或包庇，詳列出4年來的除草工程、植栽工程程金額、驗收等細目，向議會提出專案報告和說明。

(中時 )