陸客來台毀損台大連儂牆 遭移送 19:402019/10/07 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港反送中運動愈演愈烈，國內各地校園為了聲援，紛紛成立的連儂牆，大陸來台自由行的男子李紹東，涉嫌毀損台灣大學校內連儂牆上的反送中海報，台大提告後，警方找到李男，並被依毀損罪移送台北地檢署複訊。 台大駐警隊是於今早10點45分，接獲報案指有人撕毀第一活動中心連儂牆上的反送中海報；同時，北市警大安分局羅斯福路派出所也接獲民眾報案，經警方確認涉案人員為大陸觀光客李男，便李男帶至派出所作筆錄。 (中時 ) #台大 #毀損 #反送中 #警方 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 回應反送中 陸對港掀鬥地主 04:092019/10/03 焦點新聞 反送中效應 港人來台居留 年增3成 04:102019/10/03 財經要聞 吳新興：挺僑胞反送中 但僑委會不便明白介入 13:372019/10/03 政治 反送中延燒 大馬首相：林鄭月娥應該辭職 07:192019/10/05 國際 反送中最小被告 12歲少年保釋獲准 04:092019/10/06 兩岸要聞 卓榮泰竹市輔選 鄭宏輝表達反送中 17:252019/10/06 政治 反送中抗爭延燒 香港精品業Q3業績 掉3~6成 04:102019/10/07 財經要聞 NBA火箭隊總管挺反送中 陸籃協終止交流 04:102019/10/07 兩岸要聞 NBA火箭總經理推文挺反送中 惹議後急滅火 12:352019/10/07 國際 沈富雄嘆：香港反送中使韓國瑜進退失據 15:292019/10/07 政治 社會熱門新聞 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 館長嗆藝人10／10不敢貼微博 網懷念這位愛國巨星 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 消防特考驚爆洩題醜聞！警大前系主任沈子勝被訴 - 刑案 論文寫上床！彩妝師甜喊指導教授「公公」 床戰98次 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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