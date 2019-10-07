香港反送中運動愈演愈烈，國內各地校園為了聲援，紛紛成立的連儂牆，大陸來台自由行的男子李紹東，涉嫌毀損台灣大學校內連儂牆上的反送中海報，台大提告後，警方找到李男，並被依毀損罪移送台北地檢署複訊。

台大駐警隊是於今早10點45分，接獲報案指有人撕毀第一活動中心連儂牆上的反送中海報；同時，北市警大安分局羅斯福路派出所也接獲民眾報案，經警方確認涉案人員為大陸觀光客李男，便李男帶至派出所作筆錄。

(中時 )