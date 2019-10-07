《阿達一族》首部動畫電影登上大銀幕，中文版特別邀請到曾經擔任過配音員、現在是占星界的權威的「國師」唐綺陽聲演氣質最高冷的母親「魔帝女」，以及成長於配音世家的新生代演員陳妤詮釋家族中喜歡惡作劇的女兒「星期三」。

唐綺陽表示回想過去當配音員時，時常會感到沒有安全感，一想到只要感冒生病或稍有年紀，都會影響到自己的工作，因此慢慢開始培養對占卜占星的興趣，後來因緣際會下漸漸打出知名度，越來越多電視節目找她，她也樂於將能力和興趣結合，並愛上當星座老師，且是靠自己的能力獲得工作上的成就感，並讓她成為大家的依賴，得到大家的肯定並被尊稱「國師」，是她最好的禮物。

這次用聲音詮釋魔帝女，對唐綺陽是一大挑戰，她表示英文版由女神莎莉賽隆配音，以至於在錄音過程中一直被聲音導演要求魔帝女的聲音要比平常認定的高冷還要再更高冷，比跩還要在更跩，經過好幾次的聲音模擬和修正，終於在最後才被導演認可。

唐綺陽也解析魔帝女的個性，雖然魔帝女是個高傲不可一世的姿態，但其實是外冷內熱的天蠍座女生，對家庭和丈夫都是全心全意的付出，完全是個好媽媽、好老婆，但老師也開玩笑說，雖然魔帝女是個高傲的女人，但天蠍座的個性讓她愛上看起來沒有什麼個性的高魔子，畢竟天蠍座看走眼的機率很高，所以只要愛上那個人就會自己美化對象。

陳妤幫星期三配音，讓她難得有機會與擔任聲音導演的爸爸合作，但談到這次配音的過程，陳妤害怕表示下次不敢再跟爸爸一起工作，因為爸爸對自己女兒的要求格外嚴格，感覺在錄音室兩個人關係很緊繃，壓力超大。電影11月1日上映。

(中時 )