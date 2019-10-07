育輝在這裡祝各位鄉親，重陽節快樂！

今天恰逢99重陽節，國民黨台南市第一選區立委參選人蔡育輝推出參選政見影片，除了向長輩們賀節，也端出敬老政見，蔡育輝說，台南市與六都相比，既沒有健保補助、敬老金也最少，他主張全台應該一致，健保也要逐步納入長照，減少年輕一輩經濟負擔，

蔡育輝表示，在65歲以上老人的重陽敬老金，他發現南市65至99歲只有1千元，不但是六都最低，甚至比不上隔壁的嘉義縣市，讓人替南市老人家很不值得。

蔡育輝指出，南縣市合併8年多以來，原台南縣不僅沒有更多建設，連老人福利都比不上六都，這是合併後最讓人失望的地方，他認為老人健保補助及敬老金應該一致，讓南市老人的福利不輸給外縣市。

人口老化加劇，蔡育輝主張爭取普設活動中心，並由中央補助，設置運動器材及KTV等設備，讓老人家有聚會聊天唱歌及運動的地方，身心愉快身體自然就健康，自然減少就醫的需求。另外政府應該將長照逐步納入健保，並積極推動就醫公車，方便長輩能夠自行就醫，以減少下一代的負擔。

(中時 )