陪長輩過重陽節，台中著名餐飲集團潮港城，7日特邀請雲林家扶中心與台中全成基金會近百位長者與志工，來到潮港城歐式自助餐廳享用自助餐點，餐廳執行長吳俊彥也端出應景的豬腳麵線，給祝長輩們祝壽，讓阿公阿嬤們滿是興奮又開心。
潮港城集團執行長吳俊彥說，希望在這特別的九九重陽節，潮港城餐飲集團能回饋社會，特地請遊覽車到雲林家扶與台中全成基金會載長輩們來用餐，希望長輩們來到這裡來放鬆、享用美食，也特別準備了豬腳麵線，雖然不是生日，但也可以國一個屬於長輩的節日。
長輩們看到整齊擺盤、琳瑯滿目的海鮮百匯料理，都說能來到這麼美的餐廳享用海鮮百匯，既是興奮又開心，一位阿嬤說，住庄腳所在，自己照顧孫子，生平一次來到餐廳吃好料，尤其是海鮮好吃的不知要如形容。
雲林家扶陳燦勳主委、全成基金會郭姿秀主任都表示：非常感謝潮港城餐飲集團董事們，讓來自雲林縣沿海鄉下地方的阿公阿嬤們、長期無緣享受豐盛餐飲料理和環境的社區老人們，能有機會享用精緻且豐盛海鮮百匯料理，謝謝潮港城餐飲集團為長輩們所付出的真心關懷與陪伴。
(中時 )
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