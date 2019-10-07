為期八天的中山大學「連儂隧道」落幕，7日晚間學生會特地舉辦「榮光那頭再見」晚會，在隧道中再次宣示聲援香港爭取自由的決心。活動最後眾人大唱海闊天空及願榮光歸香港，並撕下連儂牆上的便利貼，預計全部集結裝箱後寄往香港理工大學，替香港人加油打氣。
中山大學學生會會長莊皓鈞表示，日前中山發生陸客撕毀連儂牆事件，讓學生會決定，要創造一個所有人都能自由說話的地方，「連儂隧道」於是誕生，期盼任何人都能在理性、平和的狀態下溝通。
高雄香港學生逃犯條例關注組總召鄧俊儒認為，連儂牆在這次香港反送中運動中是一個重要的標記，「連儂隧道」是第一面屬於高雄人的連儂牆，市民可以充分寫上聲援香港的聲音。
中山大學學務長楊靜利致詞時，特別強調代表校方感謝學生會，在有限的時間、人力中，讓中山大學挺香港、捍衛人權的聲音被世界聽見，具體展現社會份子的社會責任，同時也對不同意見展現最大包容。
中山大學政治所教授楊尚儒表示，中山政治所標榜「自由的學風」，在香港政局丕變的現下，不設限地探討政治事務，本來就是政治所師生的義務；中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人分析，香港人在所謂「流水革命（water revolution）」中，已形成了自發性的群體，這個群體在政治學的意義上，其實就是政治共同體、或者民族， 「香港民族」的概念。
活動最後眾人亮起手機燈、大合唱「海闊天空」及「願榮光歸香港」兩首經典反送中運動代表歌，並將隧道牆上的便利貼小心撕下，貼在紙板上，預計集結裝箱後寄往香港理工大學，傳達高雄聲援香港人爭取自由的力量。
(中時 )
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