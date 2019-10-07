眾人大合唱「海闊天空」及「願榮光歸香港」兩首經典反送中運動代表歌。（袁庭堯攝）

中山大學學生會會長莊皓鈞表示，「連儂隧道」一個所有人都能自由說話的地方。（袁庭堯攝）

中山大學學務長楊靜利認為中山大學的學生具體展現社會份子的社會責任。（袁庭堯攝）

中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人推崇香港人三個月來爭取自由的努力和決心。（袁庭堯攝）

中山大學西子灣隧道擠參加告別連儂隧道晚會的民眾。（袁庭堯攝）

隧道牆上的便利貼將撕下集結寄往香港。（袁庭堯攝）

連儂隧道最後一夜的身影。（袁庭堯攝）

為期八天的中山大學「連儂隧道」落幕，7日晚間學生會特地舉辦「榮光那頭再見」晚會，在隧道中再次宣示聲援香港爭取自由的決心。活動最後眾人大唱海闊天空及願榮光歸香港，並撕下連儂牆上的便利貼，預計全部集結裝箱後寄往香港理工大學，替香港人加油打氣。

中山大學學生會會長莊皓鈞表示，日前中山發生陸客撕毀連儂牆事件，讓學生會決定，要創造一個所有人都能自由說話的地方，「連儂隧道」於是誕生，期盼任何人都能在理性、平和的狀態下溝通。

高雄香港學生逃犯條例關注組總召鄧俊儒認為，連儂牆在這次香港反送中運動中是一個重要的標記，「連儂隧道」是第一面屬於高雄人的連儂牆，市民可以充分寫上聲援香港的聲音。

中山大學學務長楊靜利致詞時，特別強調代表校方感謝學生會，在有限的時間、人力中，讓中山大學挺香港、捍衛人權的聲音被世界聽見，具體展現社會份子的社會責任，同時也對不同意見展現最大包容。

中山大學政治所教授楊尚儒表示，中山政治所標榜「自由的學風」，在香港政局丕變的現下，不設限地探討政治事務，本來就是政治所師生的義務；中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人分析，香港人在所謂「流水革命（water revolution）」中，已形成了自發性的群體，這個群體在政治學的意義上，其實就是政治共同體、或者民族， 「香港民族」的概念。

活動最後眾人亮起手機燈、大合唱「海闊天空」及「願榮光歸香港」兩首經典反送中運動代表歌，並將隧道牆上的便利貼小心撕下，貼在紙板上，預計集結裝箱後寄往香港理工大學，傳達高雄聲援香港人爭取自由的力量。

(中時 )