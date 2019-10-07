雙十國慶將屆，前總統馬英九、前副總統吳敦義將於國慶日上午，連袂出席總統府在凱道舉辦的升旗典禮；當天下午又一起出席國民黨與「松濤社─我愛國旗委員會」在國父紀念館合辦的「愛國旗愛國家國慶大會」。

國民黨指出，韓國瑜太太李佳芬將出席藍營國慶活動，與馬、吳及黨籍立委參選人、雙北議員共109人進行「中華民國行銷全世界」立國旗儀式，預祝中華民國109歲（明年）生日快樂，凸顯藍營明年重返執政才能保住中華民國，諷刺蔡政府借中華民國的殼上市。

國民黨主席吳敦義對國慶非常重視，今天在縣市黨部主委會報時，就表示「那位蔡女士說『這個國家、這個國家』，沒有講中華民國。」指示縣部黨部主委與15個國民黨執政縣市長協調，在國慶當天舉辦升旗典禮，非執政縣市則由縣市黨部自辦升旗典禮，讓青天白日滿地紅的國旗飄揚在每個縣市。

中央黨部今天也在大門及外側人行道滿佈國旗，展現國慶喜氣。新北市黨部也發動12位立委參選人，今天上午10時在臉書同步發表自製的活動DM，號召選民於國慶日下午到國父紀念館，參加萬人唱國歌嘉年華活動。

國民黨表示，10日下午1點至5點半在國父紀念館的活動，將準備 8000支小國旗給參與民眾，內容有國旗隊，搭配復興崗校友會、擎天、團結自強協會合唱團及向國父致敬團領唱國歌，並向國父致敬，接著進行重頭戲「109人立旗儀式」、高呼「中華民國萬歲」，之後還有莊敬高職儀隊、能仁家商合唱團、世新大學啦啦隊，以及侯麗芳等愛國藝人群星歌唱會。

黨務人士說，當天預估有5千到8千人參與，韓國瑜雖無法親自出席，將預錄一段影片在現場播放，另由太太李佳芬，與馬英九、吳敦義、立委參選人及議員們，共計109人一起立國旗，為中華民國齊唱生日快樂歌，預祝109歲生日。

此外，去年藍營國慶也邀新黨主席郁慕明參加並上台致詞，今年因郁慕明日前提出「一國兩制台灣方案」，與國民黨兩岸政策路線不同，為使活動單純化，今年未特意邀郁慕明與會致詞，不過主辦單位宣稱仍歡迎新黨的朋友參加活動。

(中時 )