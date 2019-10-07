反修例風波持續。(圖/擷自東網)

反修例風波持續數月，其中8月31日防暴警察於太子站採取拘捕行動，事後政府、警方及消防多次澄清，但仍未能釋除市民對當晚站內情況疑慮。今日（7日）重陽節，有市民發起到太子站悼念，下午起已有人獻花、燒香拜祭等。其間，旺角警署內有女警警告示威者「停止破壞警方建築物外牆」，引來在場者指罵和汽車響號。

晚上7時起，警方先後在警署內舉起藍旗及橙旗警告，要求在場人士立即離開，並警告或使用合適武力進行拘捕。晚上約7時15分，有人在太子道西及彌敦道交界堵路，並將鐵欄及回收筒等雜物搬到行車線，現場交通受阻。晚上7時半，有示威者向警署內擲物，警員其後發射催淚彈，並舉起橙旗。

同時，在警署外有一輛的士撞到一名女子，隨即被示威者包圍。該名司機隨即下車，並向在場人士表示，該女子自行跌倒，與他無關。一批防暴警員其後到場，並向旺角繼續推進，期間再舉起藍旗，並要求在場記者返回行人路。

警方指，今日晚上，大批蒙面示威者於旺角警署外聚集，有人挖磚，並將大型垃圾桶、鐵欄及小巴站牌等雜物置於彌敦道及太子道西交界，設置路障，阻塞交通。警方警告示威者立即停止違法行為，並會採取驅散及拘捕行動。

(中時 )