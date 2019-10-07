「哪來的芒果乾？」國安問題研討會昨舉辦，前總統馬英九致詞表示，蔡英文執政讓社會瀰漫不安的「芒果乾(亡國感)」。桃園市長鄭文燦表示異議，指台灣亡國感問題關鍵，在於敢不敢主張台灣主權屬於台灣2300萬人。對此，前立委孫大千批評鄭文燦用「廣告話術」來欺騙台灣人民；網友更直白指「芒果乾」是「民進黨落選，台灣就亡國了」。

孫大千在臉書質問鄭文燦幾個問題：

第一，為什麼民進黨的政治人物從來都不敢提「中華民國主權」呢？連國家主權都不敢提，憑什麼要讓人民相信民進黨會捍衛中華民國呢？

第二，「堅持國家主權」是身為一個中華民國國民的基本責任，更是每一位台灣政治人物的共同信念，根本不需要懷疑，又有什麼好拿來比較的呢？

第三，各個政黨的兩岸路線，才是真正影響台灣安全的關鍵。民進黨在美中貿易戰當中選邊站，甚至呼籲世界各國共同圍堵中國大陸，這樣的做法真的能夠保障台灣安全嗎？

第四，國民黨執政的八年期間，從來沒有「芒果乾」的問題，為什麼民進黨執政不到四年，就讓北京政府產生如此的急迫感，讓台灣人民產生如此的焦慮感呢？

第五，打開天窗說亮話吧！民進黨究竟是不是在推動階段性的台獨呢？

孫大千提問五個問題，指民進黨操弄「廣告話術」只是在模糊真正的「中華民國主權」。有網友更直擊蔡英文「芒果乾」話術核心：「民進黨落選，台灣就亡國了，現代版黨國不分的概念。」並指出民進黨執政後果是「兩兆公股事業這是屬於全國人民的，但是全變成民進黨的綠色酬庸肥貓缺，這樣的綠色黨國不分是可以的嗎？只要哪個政黨勝選，那個政黨就可以黨國不分四年？ 請修改黨產條例把解嚴後的黨國不分一起好好查一查！」

(中時電子報)