基層聽誰的？近來內政部長徐國勇發言引起風波，對此，台北市議員王鴻薇在臉書呼籲徐國勇別再噴政治口水了、拜託徐國勇說話前先想一想，別讓基層的警消無所適從。王鴻薇還在PO文附上KUSO版的對話截圖，滿滿諷刺讓許多網友看了笑翻。

王鴻薇在臉書出，徐國勇一連針對火場遺憾、遊行蒙面問題回應，但她認為徐國勇的這些回應都是政治口水，舉例像是「說遊行可以蒙面結果被台北市警察局打臉；說火場沒人不用衝又被消防局再打臉」。

對此王鴻薇拜託徐國勇說話前先想一想，別讓基層的警消無所適從。王鴻薇並標註 #徐國勇政治口水一線警消無所適從 #遊行能不能蒙面分局長說了算 #火場衝不衝現場指揮官扛責。王鴻薇該則臉書PO文並上KUSO版的LINE截圖，滿滿諷刺讓許多網友看了噴笑。

網友們看了也紛紛吐槽徐國勇，「又一個，不專業的部長」、「這叫幹話急轉彎」、「少一句 油罐車起火把橋弄垮是我跟總統說的...」、「只能歎氣！」、「太久沒有吃姑婆芋了吧」。

王鴻薇還在PO文附上KUSO版的對話截圖，借此吐槽徐國勇談話一再被打臉的事，也突顯出基層的警消無所適從。（圖/翻攝自王鴻薇 臉書）

(中時電子報)