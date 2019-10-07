W飯店小模命案 土豪哥明發監 20:202019/10/07 中時 陳志賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北地檢署(陳志賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 涉及W飯店郭姓小模命案的「土豪哥」朱家龍，最高法院上月判決朱朱男2年10月徒刑定讞，台北地檢署收到執行卷宗後，傳喚朱家龍及涉案友人洪聖晏、蔡逸學3人明(8)日早上10時報到發監。 檢方計算朱男刑期，扣除朱已羈押785天，今年4月獲100萬元交保，僅須再服刑約8個月，另洪聖晏與蔡逸學各被判刑2年6月確定，2人須再服刑約3、4個月，即可出獄。 (中時 ) #洪聖 #服刑 #命案 #飯店 #檢方 也許您會感興趣 推薦閱讀 毒駕害死汐止勇警 檢認不構成殺人 04:102019/10/03 社會新聞 爭取日本高端客 晶華結盟日本龜甲萬集團打美食牌 17:462019/10/03 生活 香格里拉台北遠東國際大飯店 億元改裝宴會廳亮相 19:102019/10/03 財經 晶華、西華攜日本飯店 瞄準高端日客 04:102019/10/04 產業．科技 飯店提供牙刷超貼心？網曝3缺點 07:512019/10/04 日常 提供實習機會 日本東急歡迎義大人 18:502019/10/04 生活 啪啪完想走被打死 辣妹變發黑裸屍 16:302019/10/06 時事 假面試猥褻3女？「社運醫師」遭起訴 12:192019/10/07 萬象 槍擊犯裝病逃亡 員警未上戒具挨罰1.5萬 17:062019/10/07 社會 潤寅詐貸84億元案 檢調再搜18處約談11人 18:162019/10/07 社會 社會熱門新聞 人妻吃壯漢 用兒手機拍「工作室啪啪啪」 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 館長嗆藝人10／10不敢貼微博 網懷念這位愛國巨星 - 社會 張琍敏出庭呼籲 不要進行司法追殺 - 社會 陸客來台毀損台大連儂牆 遭境管 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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