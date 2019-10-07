涉及W飯店郭姓小模命案的「土豪哥」朱家龍，最高法院上月判決朱朱男2年10月徒刑定讞，台北地檢署收到執行卷宗後，傳喚朱家龍及涉案友人洪聖晏、蔡逸學3人明(8)日早上10時報到發監。

檢方計算朱男刑期，扣除朱已羈押785天，今年4月獲100萬元交保，僅須再服刑約8個月，另洪聖晏與蔡逸學各被判刑2年6月確定，2人須再服刑約3、4個月，即可出獄。

(中時 )