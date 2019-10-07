國寶級歌仔戲天王楊麗花強勢回歸推出的台視楊麗花歌仔戲《忠孝節義》，劇情進入高潮，最近連續三集主要演員一直領「便當」，最新一集更超狂送了「3000個便當」，網友打趣說「便當，便當開賣了！」堪稱史上最會送便當的台劇。連陳亞蘭也直呼：「以前當主角都是從頭演到尾，從來沒有一次演主角第10集就掛了！」陳亞蘭預告接下來她將以神秘角色再次現身，請觀眾拭目以待。

陳亞蘭劇中飾演趙朔將軍，他旗下的三千門客，為維護他而不惜一戰，卻不敵奸臣而亡，趙朔戰到最後一刻被萬箭穿肺死狀慘烈，留下最後一口氣交代楊麗花飾演的程嬰照顧莊姬母子後，隨即氣絕身亡。這一幕引起50歲以上女性共鳴收視飆至1.90，網友紛紛留言家中媽媽都看哭了。

陳亞蘭說，楊麗花甚至接到友人來電，結果通話的前一分鐘都在哭，讓楊麗花擔心以為好友發生了什麼事，沒想到好友平復情緒後頻頻問她：「趙朔怎麼那麼快就死了啦！你演的程嬰會不會也死掉？」讓她覺得好氣又好笑，原來好友是因為《忠孝節義》劇情太感人而哭。

楊麗花飾演的程嬰為了讓趙朔剛出生兒子在奸臣追殺中存活，面對好友提議拿自己的孩子替換才能救趙氏孤兒之計，一邊是忠臣趙朔的遺孤、一邊是自己唯一的親骨肉，程嬰將在這兩難中抉擇。陳亞蘭透露，歷史上記載了程嬰會捨子救孤，展現一代忠臣氣節與忠義，楊阿姨透過細膩演技，精湛演出程嬰兩難抉擇的辛酸與不捨，國寶級的身段與唱功讓工作人員都揪心。

(中時 )