分手李晨頻爆懷孕 范冰冰3字親吐身體近況 20:222019/10/07 中時電子報 施品瑜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 范冰冰分手李晨後，頻被傳懷孕生子。（圖／翻攝自微博） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 范冰冰透露自己正值生理期。（圖／翻攝自小紅書） 范冰冰、李晨今年6月宣布分手，4年感情畫下句點，未料分手後，女方屢次被爆懷了富商的孩子，甚至傳出她已在南京生子，讓工作室不得不闢謠，連她本人出席活動時也親口否認當媽，但謠言仍不斷在網上瘋傳，近日她就透過社群網站自爆生理狀況。 范冰冰常在「小紅書」分享保養方法，近日她PO出一張嘟嘴自拍照，聊到痘痘問題，就稱自己已經大半年沒長過痘痘，「但昨天突然之間長了兩顆痘痘，可能是姨媽期吧！」一句「姨媽期」透露自己正值生理期，根本沒有懷孕可能，似乎想粉碎懷孕傳聞。 (中時電子報) #李晨 #范冰冰 也許您會感興趣 推薦閱讀 小丑女回歸銀幕 分手小丑怒剪髮 04:102019/10/03 娛樂新聞 女星將與男友訂婚 命理師：不先懷孕恐剋夫 08:032019/10/03 娛樂 蔡詩芸平口洋裝曬6月肚 四肢纖瘦被封最美孕婦 16:142019/10/05 星光 長癰誤當痘痘刺破 熟女腿腫如小籠包 17:272019/10/03 生活 發生「子宮破裂」男嬰夭折憾事 如何補救預防？ 23:302019/10/03 生活 蔡依林看錦榮分手 敏感不回應 04:102019/10/04 娛樂新聞 恭喜？分手范冰冰3月 李晨爆熱戀百億千金將成豪門女婿 15:292019/10/04 娛樂 分手大限逼近 英農賤賣作物 04:092019/10/05 全球財經 【女人災難】脖子猶如掛串葡萄 懷孕後急速變大 08:222019/10/07 生活 不滿女友提分手 恐怖牙醫半夜持電擊棒闖屋攻擊 18:562019/10/07 社會 娛樂熱門新聞 「當小三比元配快樂」 郭粉女星認長年被包養 - 娛樂 金鐘入圍5項全槓龜 吳宗憲慶功吐怨氣「台灣對不起我」 - 娛樂 馬俊麟哭認王瞳反批正宮 阿翔這樣回應「極致尷尬」 - 娛樂 為何王瞳介入馬俊麟婚姻？她揭諷刺內幕 - 娛樂 郎祖筠經營婚姻有秘訣 給王瞳、馬俊麟神建議 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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