范冰冰透露自己正值生理期。（圖／翻攝自小紅書）

范冰冰、李晨今年6月宣布分手，4年感情畫下句點，未料分手後，女方屢次被爆懷了富商的孩子，甚至傳出她已在南京生子，讓工作室不得不闢謠，連她本人出席活動時也親口否認當媽，但謠言仍不斷在網上瘋傳，近日她就透過社群網站自爆生理狀況。

范冰冰常在「小紅書」分享保養方法，近日她PO出一張嘟嘴自拍照，聊到痘痘問題，就稱自己已經大半年沒長過痘痘，「但昨天突然之間長了兩顆痘痘，可能是姨媽期吧！」一句「姨媽期」透露自己正值生理期，根本沒有懷孕可能，似乎想粉碎懷孕傳聞。

(中時電子報)