由修杰楷、林予晞、唐振剛、方志友、黃尚禾、李璇、涂善存等攜手主演的新戲《天堂的微笑》，日前釋出預告反應熱烈，在《我們與惡的距離》中有精彩演出的林予晞，本次飾演懷孕期間發現腦瘤的孕婦趙承舒，在面對重病與懷孕下，決定樂觀面對未知命運，林予晞用正能量燦笑取代哭哭啼啼，讓一票粉絲未看戲便淚海連連，紛紛留言：「準備採購大量面紙追劇！」

林予晞飾演懷孕期間發現腦瘤的孕婦，內容感動要觀眾準備面紙看戲。（圖／LiTV、TVBS提供）

和林予晞飾演夫妻的男主角修杰楷表示，「《天堂的微笑》不只傳達愛，更希望大家了解，金錢、地位都不重要，你愛的人身體健康最為重要！」。劇情闡述幸福家庭遭逢太太懷孕期間發現腦瘤，丈夫一路守護的故事，飾演這家子關鍵人物婆婆的李璇，接受影音平台訪問時聊到拍戲點滴，李璇表示：「拿到劇本心情悲喜交加，一方面開心家族有新成員到來，另一方面卻要面對媳婦懷孕時發現腦部腫瘤的打擊，若接受治療，需引產小孩的兩難交戰，一想到內心便由衷不捨，好希望這樣的情節只在戲裡發生就好！」。

劇中飾演婆婆的資深演員李璇扮演相當重要的角色。（圖／LiTV、TVBS提供）

當問到李璇假如現實生活中，若面臨媳婦懷孕期間發現腫瘤，身為婆婆的她如何抉擇？「這絕對是非常難的課題！必須是一家人好好溝通，以及諮詢專業醫生才能下的決定！但若真問我，我應該會選擇保住媳婦，讓她接受妥善醫療，想到媽媽與寶寶母子連心，我實在好心疼啊！好心疼啊！」李璇沉重回答。

(中時電子報)