他們也共同製作「重陽糕」。（張毓翎攝）

現場氣氛溫馨、和樂。（張毓翎攝）

弘道猿樹據點的阿公、阿嬤也跟著小朋友的動作一起跳。（張毓翎攝）

為了慶祝重陽節，弘道老人福利基金會7日在東石鄉猿樹社區老人文康會館，舉辦「弘道猿樹據點重陽聯歡」活動，讓獨居長輩們與來自朴子市曉明幼兒園25位大班兒童一起唱唱跳跳、玩遊戲，還共同製作「重陽糕」，大家各個笑容滿面、活力十足，現場氣氛溫馨、和樂。

今日活動一開始先由弘道猿樹據點的阿公、阿嬤表演帶動唱，接下來換曉明幼兒園的小朋友表演，舉手投足間散發熱力與光彩歌舞秀，他們也跟著小朋友的動作一起跳，最後大家DIY製作重陽糕，在活動最後，小朋友也熱情地對現場的阿公、阿嬤說聲「重陽節快樂！」，聽到孩子們的祝福，每位長輩臉上都洋溢著笑容。

弘道東石社服中心組長張儀芬說，這裡有位82歲陳阿嬤獨居在東石圍潭村，因糖尿病引發白內障，她幾乎看不到，加上聽力障礙，她每天要冒著引起火災的風險，摸索煮食；自從陳阿嬤參與據點，她不用擔心用餐問題，在這裡跟大家一起吃頓熱騰騰的午餐，也能順便包一個便當回家當晚餐，並媒合社會資源，也幫陳阿嬤選配合適的助聽器，讓她從此溝通無障礙。

張儀芬表示，弘道除了在這裡設置社區關懷據點，也同時有行動據點「耆樂居」與「AIO照顧服務」，服務東石23個村落，在12位專業同仁投入下，照顧長輩生活並解決弱勢長輩孤獨、身心機能退化等，讓長輩免於成為「老北漂」，而是在熟悉的地方度過每一天，此外，未來會在東石洲仔國小成立給家庭照顧者的服務據點。

(中時 )