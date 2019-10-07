香港反送中運動愈演愈烈，國內各地校園為了聲援，紛紛成立的連儂牆，大陸來台自由行的男子李紹東，今早涉嫌毀損台灣大學校內連儂牆上的反送中海報，經台大提告後，警方找到李男，並依毀損罪移送台北地檢署複訊。檢方訊後，諭令李男限制出境、出海，並責付在台灣的二姑。

台大駐警隊是於今早10點45分，接獲報案指有人撕毀第一活動中心連儂牆上的反送中海報；同時，北市警大安分局羅斯福路派出所也接獲民眾報案，經警方確認涉案人員為大陸觀光客李男，便李男帶至派出所作筆錄。

據了解，檢方訊問時，李男否認受人教唆，供稱他是10月1日與妻子來台自由行，前幾天都在中南部一帶遊玩，今天才到台北市並到台大校園參觀，看到連儂牆上的反送中內容，一時氣憤動手撕毀牆上海報。

據了解，移民署也派員到北檢了解；據悉，李男已違反「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」，他的停留許可，有可能被移民署撤銷並驅逐出境，列為「不受歡迎人物」，管制5年內不得再來台。

(中時 )