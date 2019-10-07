陸十一黃金周國內旅遊收入 年增8.5％ 20:542019/10/07 工商 黃欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸文化和旅遊部7日晚間最新公布，綜合測算，今年大陸十一國慶七天假期，全國共接待國內遊客7.82億人次，較上年同期增長7.81％；實現國內旅遊收入人民幣（下同）6,497.1億元，年增率達8.47％。 以10月7日來說，全國接待國內遊客5,097.3萬人次，年增率達8.78％，實現國內旅遊收入407.8億元，年增率10.34％。 (工商 ) #國內 #旅遊 #收入 #國內旅遊 #年增率 也許您會感興趣 推薦閱讀 楊金龍：全球經濟面臨3大下行風險 09:212019/10/03 財經 穩定農民收入 農委會香蕉收入保險3日開賣 12:012019/10/03 財經 國泰產險與可樂旅遊跨界合作 推出「旅遊數數購」 10:232019/10/04 財經 不甩制裁 伊朗股市表現超猛 21:422019/10/04 財經 晶碩將以每股152元 於10/7上市掛牌 14:322019/10/05 財經 十一假擠滿商機 旅遊消費創新高 04:092019/10/06 話題觀察 旅遊補助大撒幣 預算中心打臉觀光局 13:442019/10/06 政治 總太地產9月營收暴增逾7倍 11:222019/10/07 財經 《國際經濟》國內需求減弱，德國8月工業訂單跌幅超預期 14:492019/10/07 財經 陸國慶假期7.82億人次出遊 20:432019/10/07 兩岸 兩岸熱門新聞 「來抓我吧」陸男挺火箭隊燒國旗 果然被抓 - 時政 火箭隊涉港發言觸怒陸民 贊助解約潮有如雪崩 - 兩岸 示威者向旺角警署擲物 警射催淚彈 - 兩岸 不排除任何止亂方法！港官員：考慮未來「禁網」 - 兩岸 經濟增長反指標？陸泡麵銷售回升引爆爭論 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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