大陸文化和旅遊部7日晚間最新公布，綜合測算，今年大陸十一國慶七天假期，全國共接待國內遊客7.82億人次，較上年同期增長7.81％；實現國內旅遊收入人民幣（下同）6,497.1億元，年增率達8.47％。

以10月7日來說，全國接待國內遊客5,097.3萬人次，年增率達8.78％，實現國內旅遊收入407.8億元，年增率10.34％。

(工商 )

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