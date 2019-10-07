我太平洋兩友邦連續與我斷交後，外交部長吳釗燮卻表示，蔡政府「踏實外交」仍然取得許多重要突破和成果，特別是和美日歐等理念相近國家間的關係均明顯提升，可說是40年來最佳。對此，北市議員游淑慧痛批吳釗燮是「最自我感覺良好的大哥哥部長」。

游淑慧在臉書質問吳釗燮：「台美關係40年最好？好在那？那裡好！」

游淑慧先細數在蔡英文執政前台美關係：「1984年 雷根派遣時任美國在臺協會臺北辦事處長的李潔明向臺灣提出『六項保證。沒有終止對臺軍售的時間表、不會修改《臺灣關係法》、

美國不與北京事先諮商對臺軍售、美國不擔任兩岸談判的調解人、不會改變對臺灣主權的一貫立場，美國也不會強迫臺灣與中國對談、美國不會承認中國對臺灣主權的主張』。」

游淑慧再舉例：「1987年，一年內美國有10個州的州長陸續訪台；1988年，一年內美國有8個州的州長陸續訪台。」

游淑慧反問外交部長吳釗燮：「2019年的今天，美國有何新保證？」、「2019年的今天，美國有那些政要首長來台？」

游淑慧表示：「若還要寫的，還有更多更多，國民黨時期的台美友好」。

最後，游淑慧感慨「我們大哥哥吳釗燮部長卻假裝失憶，自我安慰自己玻璃心，真是讓人難過。」、「吳釗燮部長是台美關係40年來，#最自我感覺良好的大哥哥部長」。

(中時電子報)