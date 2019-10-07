中國廣播電視總台播發中國籃協對火箭隊總經理推文的聲明

一名居住在吉林省遼源市的大陸男子昨(6)日在微博上發文，支持遭大陸民眾抵制的美國NBA休士頓火箭隊，表示要「與球隊共存亡」，還貼出穿紅色火箭隊球衣、拿著大陸國旗與打火機作勢焚燒的照片，加碼嗆聲公安單位「來抓我吧」。網上傳開後，果然就在數小時內遭當地公安拘捕。

據遼源市網警通報稱，這位使用網名「Howard王顥達」的25歲男子在微博發表侮辱大陸國旗等言論，並揚言「與球隊共存亡」，「來抓我吧」，隨即引起警方注意，迅即被拘捕。

從微博上轉發該王姓男子微博圖文顯示，他身穿紅色印有ROCKET字樣的籃球衣，左手拿着大陸國旗，右手持打火機，作勢點火燒旗，並揚言要「與球隊共存亡」及要相關單位「來抓我吧」，隨後就在7日凌晨被遼源市警方逮捕。

新浪微博上的網友們評論說，「主要是沒見過這麼憨批的人……他的所有信息，從身份證號到學校到工作單位全在自己微博上掛著，就差把住址寫自己腦門上了，警察想找不到都難」、「恭喜十一假期延長了」、「這廝想考公務員，這下好了，不用考，直接吃公家飯」。

評論這網友「蠢」、「沙雕」、「神經病」的人不少，但更多的說他「太醜了」，「而且還用紅米手機」，有網友建議「又醜又笨，槍斃了吧！」

(中時電子報)