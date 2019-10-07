電影《返校》風光入圍今年金馬獎12項大獎，入圍最佳女主角的王淨、最佳新演員的曾敬驊接受專訪，王淨透露在宣佈入圍的活動綵排上，主辦單位給她1份除了自己入圍獎項以外的名單，所以在揭曉前就已經知道好搭擋曾敬驊、導演徐漢強以及其他幕後工作人員全都入圍。她坦言宣佈名單前相當興奮，又要裝沒事、保持鎮定，「看到名單的當下，整個人起雞皮疙瘩、很想尖叫！但那時候手機都被收起來，無法和人分享我的喜悅。」

王淨被問起緋聞男友宋柏緯是否捎來祝福，她害羞表示宋柏緯與許多朋友一樣，第一時間都同時恭喜她，而一旁曾敬驊卻在偷笑，讓王淨趕緊說：「我們也有恭喜彼此啊！公布入圍後他（曾）傳訊息給我寫著：『謝謝方芮欣』，我也回：『謝謝魏仲廷』，我覺得這是一種情誼的表現。」

王淨說，很多朋友都比入圍的她還興奮，國中好友更激動大罵髒話，而得獎的第一瞬間最想通知媽媽，殊不知媽媽在工作之餘準時追上直播，「電話接起來她非常淡定！」

還是大四生的曾敬驊入圍當天沒有課，約了朋友在高雄美術館草原放鬆，事前沒特地告知周圍的人那天是金馬獎公布入圍，自己默默關注直播，「知道入圍的當下，我就把手機丟著、到處亂衝亂跑！」突如其來的舉動嚇壞朋友和一旁的狗狗。而曾敬驊也收到爸爸傳來落落長正經八百的勉勵字句，「我相信他內心很激動，看了還是很感動。」當晚曾敬驊也請了高中好友吃飯慶祝。

即將準備踏上金馬紅毯的兩人，曾敬驊打算帶上80幾歲阿嬤給他的護身符，「她每年都會求一個給我，我想應該神力超強。」很少進戲院的阿嬤上一次看的電影是賀歲片《大尾鱸鰻》，這次睽違6年捧場自己孫子作品，「雖然前半段驚悚畫面對老人家太刺激、嚇到沒什麼在看，但她硬著頭皮還是支持到最後，看完很肯定我和其他演員的表現，我滿感動的。」

王淨則對自己金馬戰袍還沒有具體想法，笑稱：「本來慶幸只要準備金鐘紅毯，沒想到現在多了個金馬紅毯要擔心」，只要求自己管理體重，努力健身和飲食控制，希望到時候有絕佳狀態面對觀眾。她無厘頭地說：「一般都會穿紅內衣褲祈求好運，但我只求當天不要被看到內褲的顏色就好。」

《返校》全台票房累計1億8200萬，提到票房破2億如何答謝觀眾，曾敬驊異想天開表示，自己家開早餐店、最拿手做蛋餅，打算揪王淨一起做早餐謝票，更開玩笑說：「這樣我媽會累死！」問起《返校》熱潮後的下一步，王淨未來最想嘗試「女扮男裝」的角色，而曾敬驊希望可以完成學業，順利於明年畢業。

王淨以電影《返校》入圍最佳女主角。（盧禕祺攝）

以電影《返校》入圍最佳新演員的曾敬驊。（盧禕祺攝）

以電影《返校》入圍最佳新演員的曾敬驊（左）及最佳女主角的王淨（右）接受專訪。（盧禕祺攝）

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