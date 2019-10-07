台灣觀光協會聯合會現任理事長余紫菱（右五）深受蘇瑞東理事長感動，帶領會員同慶並贊助餐會。（台灣觀光協會聯合會提供／陳世宗台中傳真）

台中市彌勒齋護生協會於6日舉辦健康蔬食推廣公益音樂會暨感恩敬老餐會，邀請長者一起到協會欣賞樂曲戲劇表演，並免費享用健康美味的蔬食料理。

台中市彌勒齋護生協會理事長蘇瑞東舉辦此公益活動已3年，曾擔任過台灣省觀光協會聯合會理事長及南投雙冬花園董事長的蘇瑞東已高齡75歲，在事業巔峰之際遇到難關，機緣下許願茹素，一吃就將近30年。

蘇瑞東感受到茹素的益處，於是開始推廣健康蔬食，並於3年前成立「彌勒齋護生協會」，以倡導蔬食、減碳節能並奉行慈悲喜捨之精神、愛護生靈及尊重生命為宗旨，以歡喜心、快樂心讓每個角落充滿幸福。

100多坪的協會餐廳提供免費素食午餐，一週3天，每週二、三、四午餐時刻，大概都有上百人前來用餐。蘇瑞東說，吃素好處很多，不只有益身體健康，還有培養慈悲心，對社會、家庭、事業都有幫助，心身靈也會感到特別平靜舒坦！

九九重陽佳節到來，協會特舉辦3週年慶暨感恩敬老餐會，現場邀請到『新三角樂團』及『以斯帖福音歌仔戲團』免費贊助節目，從早上8點30分開始精彩演出，中午並提供蔬食餐點，慶典熱鬧非凡！

台灣觀光協會聯合會現任理事長余紫菱深受蘇理事長感動，也帶領會員前來同慶並贊助餐會。蘇瑞東希望號召更多人共同推展蔬食，讓善念緜延不絕，大家一起尊重生命，環保愛地球！

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