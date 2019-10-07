中部地區一名80多歲「阿公」因生活無法自理，僱請印尼籍女看護照顧他的起居，未料老翁竟對看護另有邪念，多次趁洗澡時，要女看護握他的下體「加強清洗」，還趁看護感冒身體不適時，隔著衣服搓揉胸部和私處，嚇得被害人喊「阿公，不要」跑下樓求救報警。

檢警調查時，「阿公」則是矢口否認有搓揉女戶胸部和私處的行為，他辯稱自己已是中度失智，手麻腳軟的老人，生活都要看護照顧，根本無法做這些非禮的動作。

但是他的說詞，遭到女看護打臉，她說，阿公仍可持拐杖自行走路，中午喜歡到處走動，因此法官認為被告並非「手麻腳軟」，還有有自行活動、走路的能力。

檢警調查，去年3月間女看護餵完「阿公」藥物後，因為感冒身體不舒服，於是自己也吃了感冒藥回房睡覺，但是睡夢中感覺有人在揉捏她的胸部，接著還往下體私處撫摸，當她勉強撐起雙眼，竟是「阿公」跨坐在她大腿內側，她試圖翻身掙脫時，阿公比五根手指，說「我給你」等語。女看護大喊「阿公、不要」，驚嚇逃下樓求救。

法官審查全案，並勘驗女看護的床後，認定「阿公」當時仍有「行為」能力，依乘機猥褻罪，判阿公有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

(中時電子報)