套路！套路！一切他x都是套路，一名網友在《爆怨公社》抱怨「錢難賺」。原來是媽媽突然主動要幫他買免稅菸，沒想到他賺了680卻噴了四萬，讓他忍不住嘆「娘親難養」」

原po表示，自己小時候偷抽煙，都被媽媽打的要死要活的，活到現在31歲了，每次回家媽媽都還是要他都戒菸，這次的突然「示好」讓他覺得相當不單純，果然過幾天後應驗了他的想法「我就知道你幫我買煙是有代價的！！」

原po貼出媽媽傳來的訊息。(翻攝自《爆怨公社》)

原po貼出媽媽傳來的訊息。(翻攝自《爆怨公社》)

原po貼出媽媽傳來的訊息，一開始媽媽表示自己可以買菸，問他要哪個牌子、口味等等，接著原po點好香菸後，媽媽就表示「19號要繳團費」，他也孝順的問媽媽要多少「我14號領薪水一起匯給你，要多少？」媽媽也直接說：「你說給我二萬，那就多二萬就好」，還加了開心的貼圖，孝順的原po因此噴了4萬元。他挖苦的說「不過兩萬，那就多兩萬所以是四萬？？？？你兒子水深火熱的一個人在台北拼命賺錢，你娘親的在高雄享受退休生活三不五時出門七桃，幫我花錢！林北哪受的了...」

許多網友都覺得媽媽的套路頗深，不過也相當認同原po的孝順，紛紛表示「娘親的套路好深 好可愛啊 哈哈」、「這樣的報怨充滿了溫馨」;網友也贊同的說「ok的，我媽跟我說要去哪玩、想吃什麼、需要什麼，我都直接買單，我們有能力，能把錢用在家人身上，我覺得工作再累都值得，雖然嘴裡是說抱怨這是一種成就感」

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(中時電子報)