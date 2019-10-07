電影《野雀之詩》昨在釜山國際影展舉行國際首映，台北電影獎影后李亦捷與導演施立、製片賴珍琳、編劇吳奕均映後進行座談，現場氣氛感人，300名影迷感動鼓掌回應，更有女性觀眾問問題時激動落淚，表示自己看這部電影想到自己小時候的遭遇，非常有共鳴。離場後也有大批影迷排隊熱情要求拍照、簽名，讓李亦捷直呼她當天來回釜山非常值得。

李亦捷在回答觀眾提問時分享，演出這部戲讓她想到自己小時候父親有時候也會情緒失控對她兇，冷靜之後也會表示歉意與愛意，這種亞洲人特殊表達親情之愛的方式，讓她說到不禁哽咽。她表示，她一直堅信這世界沒有壞人，只有面對不同處境時必須做出許多不得已的選擇，而那個出發點都是為了愛。導演施立也指出，他相信人類總是會找到方法活下去。

有趣的是，現場有位韓國阿珠媽表示自己已經65歲也未婚，因小時候家裡窮，全家都住在同個房間裡，有天晚上她見到父母親熱，造成她一輩子的陰影，單身至今，特地從濟州島飛來釜山看片，這部電影讓她重新認識「教養」的重要性，而編劇也打趣的表示，自從他遇到現在的老婆，每天都活得很開心，希望這位阿珠媽還是能夠相信婚姻。該片預計明年初在台上映。

(中時 )