台北市政府顧問蔡壁如6日在群組轉發「英國LSE正式否認蔡英文有提交論文」的相關連結引發爭議，台北市長柯文哲今天對此表示「看一看、笑一笑就好」，擔任過柯幕僚的總統府發言人林鶴明以當年柯P面對MG149案的態度回酸，「好像沒有人能夠笑一笑就好」。

蔡英文總統已授權國家圖書館開放閱覽其博士論文，但外界對論文當年是否通過的質疑仍然不斷，對蔡壁如日前在群組轉發貼文，質疑蔡英文是否有提交論文，柯文哲今天面對媒體詢問時表示「「看一看、笑一笑就好」。

曾擔任過柯P台北市政府發言人的林鶴明今天在臉書反酸，「當年我們面對MG149的時候，好像沒有人能夠笑一笑就好」。

他說，姑且不論柯市長當年氣憤到含淚控訴羅淑蕾等人的惡意抹黑，姑且不論當年我們窮盡所有人力準備攻防的資料。「我個人就為了整理MG149的懶人包，在上線日那一天工作到超過晚上十二點才能離開競選辦公室」，因為懶人包上線的那一刻流量太大，導致系統掛點。

林鶴明表示，當年為了讓柯市長擺脫國民黨對於MG149的糾纏，「我們沒有一個人笑得出來」。歷史是一面鏡子，作為參與2014年的一份子，今天看到這樣的言論，「我以為柯市長被盜帳號了」「笑著笑著就哭了」。

(工商 )