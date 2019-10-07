新北市汐止人文遠雄博物館，近期於展覽二館中，展出「介質場多維空間」蒲浩明跨域雕塑特展。從展覽中，可一覽蒲浩明從寫實人像、幾何造型、景觀雕塑、公共藝術等不同階段的創作風貌。此次展覽入口的「小水滴」是展覽重點，蒲浩明將造形做到最大的簡約，卻讓想像與可能有了更多的延伸。

人文遠雄博物館每年皆有20多檔展覽持續進行，此次的蒲浩明跨域雕塑特展，吸引許多愛好藝術民眾到場參觀，除了能夠欣賞蒲浩明雕塑的藝術品外，還能夠利用VR實境體驗蒲浩明於外地的大型藝術創作。

人文遠雄博物館表示，此次展覽擺脫編年傳記的方式策展，以探討人體虛實及環境共生的作品特質進行規劃。「水滴」有其聚散再合體的特質，眾多水滴終將匯聚成河海，水滴可謂萬物之源，因此《小水滴旅行》成為帶領觀眾進入展場的引介。

蒲浩明的父親，就是知名雕塑家蒲添生。而蒲浩明最廣為人知的作品，就是知名電影「KANO」中的嘉農棒球隊投手吳明捷的雕像，另外他也的作品也曾受到國際奧會肯定。

日期 2019／09／07-2019／11／17

地點 人文遠雄博物館展覽2館

地址 新北市汐止區新台五路一段95號4樓

時間 10：00-18：00 週一休館

收費 免費

(中時 )