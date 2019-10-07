幾十年來，F/A-18C大黃蜂式(Hornet)戰機，一直是美國海軍的主力，它的多功能性能，同時能夠擔任護衛和艦隊防空，也有卓越的攻擊模式，能夠投射炸彈與攻擊雷達站，然而歲月匆匆，大黃蜂戰機將要離開航艦甲板了，未來所有工作全面接班給F/A-18E/F，「超級大黃蜂」。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，美國海軍打擊戰鬥機中隊VFA-106，是最後一個操作F/A-18C的中隊，但是該中隊也將在10月2日完成換裝，意思是大黃蜂戰機也將完全退役了。

最後一架F/A-18C從奧西安納海軍航空站(NAS Oceana)起飛，與大黃蜂同行的是3架F/A-18F超級大黃蜂(Super Hornets)，他們進行了一個半小時「畢業飛行」，然後返回奧西安納，戰機將會拆解留下可用的零件。

聯隊指揮官布萊德·貝克爾上校(Brian Becker)主持退役儀式，他說：「今天標誌著美國海軍F / A-18C大黃蜂的最後飛行，不過，這也是新戰機的接班，大黃蜂家族的傳奇仍在持續。」

擔任退役代表的F/A-18C，是在1988年10月14日正式入列，它是VFA 106中隊的第300號飛機。

F/A-18E超級大黃蜂(上)，與F/A-18C (下)，外觀類似，但也有許多不同。(圖/美國海軍)

貝克爾說：「大黃蜂戰機是經的起時代考驗的優秀戰機，雖然服役了30多年卻仍然不落伍，技術也能夠創新，包括F/A-18E/F，以及EA-18G，都仍然是美國海軍的絕對主力，它們繼續幫助美國海軍從第4代過渡到第5代戰機。」

F/A-18是麥克唐納道格拉斯公司(McDonnell Douglas)出品的海軍型戰機，在研發初始，就以戰鬥攻擊多功能為導向，所以它的座艙設計是當時最進步的，是第一種安裝3具多功能顯示器的戰機，能夠依照任務需求，切換成空對空模式與空對地模式。

F/A-18於1978問世，早期型稱為A/B型，生產量約為400架。到了1990年代之後，新出廠的F/A-18稱為C/D型，A/B型在1999年全部除役。

F/A-18大幅使用複合材料，佔了全部機身的30%，複合材料有輕量、雷達波反射率低的優點，但是它也比較不好維修，一但受損不能修補，必須大面積更換，這也是F/A-18C服役僅31年卻全面除役的主因。

VFA-106中隊已將50多架F/A-18大黃蜂移交給了海軍預備隊，機況好的將保存起來以備將來使用。

不過，將F/A-18C全部除役的是美國海軍航空隊(VFA)，隸屬陸戰隊的陸戰隊航空隊(VMFA)仍會繼續操作F/A-18C一段時間，在2016年，還曾經從飛機墳場找出一批F/A-18C重新服役。

(中時電子報)