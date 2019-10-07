由修杰楷、林予晞、唐振剛、方志友、黃尚禾與李璇等人攜手主演的TVBS《天堂的微笑》，19日上檔，日前釋出預告後反應不俗，林予晞飾演懷孕期間發現腦瘤的趙承舒，在面對重病與懷孕下，決定樂觀面對未知命運，用正能量燦笑取代哭哭啼啼，讓一票粉絲未看戲便淚海連連，紛紛留言：「準備採購大量面紙追劇！」、「看完預告好想回去用力抱我媽！」紛紛稱讚她繼《我們與惡的距離》中的天使社工師之後，又出現令人期待的新作品！

林予晞在《天堂的微笑》飾演懷孕期間發現腦瘤。（LiTV、TVBS ）

現實生活中，飾演男主角的修杰楷與賈靜雯是娛樂圈模範夫妻，他表示，「《天堂的微笑》不只傳達愛，更希望大家了解，金錢、地位都不重要，你愛的人身體健康最為重要」。

《天堂的微笑》闡述幸福家庭遭逢太太懷孕期間發現腦瘤，丈夫一路守護的故事，飾演這家子關鍵人物婆婆的李璇，接受LiTV電訪時聊到拍戲點滴，李璇表示：「拿到劇本心情悲喜交加，一方面開心家族有新成員到來，另一方面卻要面對媳婦懷孕時發現腦部腫瘤的打擊，若接受治療，需引產小孩的兩難交戰，一想到內心便由衷不捨，好希望這樣的情節只在戲裡發生就好！」

李璇飾演婆婆（LiTV、TVBS ）

當問到李璇假如現實生活中，若面臨媳婦懷孕期間發現腫瘤，身為婆婆的她如何抉擇？「這絕對是非常難的課題！必須是一家人好好溝通，以及諮詢專業醫生才能下的決定！但若真問我，我應該會選擇保住媳婦，讓她接受妥善醫療，想到媽媽與寶寶母子連心，我實在好心疼啊！好心疼啊！」

(中時 )