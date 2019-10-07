曾以《醉．生夢死》母親角色榮膺金馬獎最佳女配角的呂雪鳳，今年將以新片《那個我最親愛的陌生人》問鼎最佳女主角，可說來勢洶洶。導演張作驥同樣以該片入圍本屆金馬獎最佳導演。

呂雪鳳在新片中飾演照顧年長失智丈夫的妻子，靠著在歌仔戲班工作，辛苦撐起祖孫3代人的家計，而丈夫與女兒的過去卻又來糾纏她。呂雪鳳說，拍片時事先只拿到故事大綱，其餘都是到了現場，導演才告訴她接下來要演什麼，「身為演員多少會心慌害怕，但我知道導演很穩，他會把我最好的一面剪進電影」。

呂雪鳳現實生活與電影情節也有重疊，戲中不論是在菜市場崩潰發飆，又或是幫失智丈夫擦澡的過程，都讓她想起精神狀況不好的母親與中風多年的父親，以及心力交瘁的陪伴過程。「每次演完都覺得重複人生，回到家都大哭、沒法入睡」。

張作驥將自己的經歷與回憶放入電影，拍攝場地重現老家客廳模樣。（海鵬影業提供）

張作驥將自己的經歷與回憶放入電影，不但把自己傢俱擺設全搬進拍攝場地，重現老家客廳模樣，甚至牆上掛的照片是父母親的肖像及全家福，而片中遺書內容大部分出自母親的遺囑。「我把回憶放到電影裡，是思念，也算是告別。」他表示，自己把母親形象投射在呂雪鳳身上，更誇她的演技「一出手就命中要害」。

張作驥這次與老搭檔呂雪鳳3度合作，過去在《當愛來的時候》、《醉．生夢死》都演出媽媽一角，這次醞釀了3年端出《那個我最親愛的陌生人》新作，可以說是張作驥母親三部曲的最終章。該片11月15日上映。

(中時 )